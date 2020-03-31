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Son dakika: Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı , tarımsal amaçlı kiralanan hazine arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika: Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi

Bakan Murat Kurum, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım sektöründeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni tedbirler aldıklarını belirtti.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi kapsamındaki çiftçilerin ödemelerini kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. Uygulama koyduğumuz erteleme kararından yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak."

Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin de hasat dönemi dikkate alınarak yürütüleceğini ifade etti.

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Son dakika: Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi
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