Vatandaşa 36 ay vadeli 10 bin TL destek

Corona virüsü salgını sonrası destek paketlerini açıklayan kamu bankalarından bir hamle daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan vatandaşlar için yeni destek kampanyası başlattı. Bankalar, yarından itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' vermeye başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı' adımları kapsamında tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık" dedi.







BAŞVURULAR 1 NİSAN'DA

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankalarımızın mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir" denildi.







AYDA 376 TL TAKSİT

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahipleri 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredilerini kullanabilecekler. Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 TL ödeyecek. Krediyi 7.500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 TL ve 5.000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 TL ödeyecekler.



3 AY MAAŞ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter paylaşamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi. ANKARA



BİR ADIM DA BDDK'DAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi. BDDK ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahilödemesiz dönem tanımlanabilmesine olanak sağladı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda, borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlemiyordu. İkinci düzenlemeden kart ödemesini erteleyenler yararlanabilecek.

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