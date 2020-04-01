AGİ ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır, net maaşa dahil midir?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Özellikle maaşların yatmaya başladığı ilk günler olan ay başlarında vatandaşların internet üzerinden en çok araştırdığı konular arasında 2020 AGİ ne kadar, nasıl hesaplanır? Soruları yer alıyor. Bilindiği üzere bu ücret Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından 26 Aralık tarihinde vatandaşlara duyurmuştu. Yıl başında yapılan zam ile birlikte ne kadar Asgari Geçim ödemesi alacağını merak eden vatandaşlar, net maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar, net maaşa dahil mi? AGİ nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

AGİ NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...