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Dar gelirliye 1.000 TL doğum tarihine göre verilecek

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Dar gelirliye 1.000 TL doğum tarihine göre verilecek
Hükümetin 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında dar gelirli 2 milyon 111 bin aileye yapacağı 1.000'er TL'lik yardım bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor.
1.000'er liralık ödeme, ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığıyla ulaştırılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise ödemeler 5 Nisan'da yapılacak.
PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.
Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Hazine'ye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay ertelenmesine karar verildi. Karardan, yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak" açıklamasını yaptı.
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Dar gelirliye 1.000 TL doğum tarihine göre verilecek
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