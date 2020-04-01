Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Nisan Çarşamba 2020

bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Nisan Çarşamba 2020

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son birkaç aydır tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, global piyasaları da doğrudan etkiliyor. Corona virüsün altın piyasalarına etkisi ilk başta fiyatların düşmesiyle olsa da zaman geçtikçe altında yeni rekorlar gözlemlendi. Peki, ? Her geçen gün rekor tazeleyen altın gramı 336 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 509 lira civarından işlem görüyor. Yurt içinde de 'Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?' soruları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde detaylı ve güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 1.4.2020 07:03 ABONE OL
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Nisan Çarşamba 2020

bugün ne kadar? sorusu son dönemde yaşanan artışlar nedeniyle gün içerisinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada görülen virüs, ilk çıkışında piyasaların aşağı doğru ivmelenmesine neden olsa da, şu anda sürekli rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, 1 Nisan gram ve çeyrek ? Her toplumun kendine has özellikleri ve ortak hafızası vardır buna da kültür denir. Bizim kültürümüzde altın son derece değerli ve önemlidir. Birikim açısından da dolar ve euro baz alındığında altın bir numaralı yatırım aracıdır. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkında güncel detayları haberimizde...

SON DAKİKA - 1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Corona virüs krizinden sonra altın fiyatlarındaki artış nedeniyle çeyrek altına olan talep gram altına yönelmiş durumda. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 340,95 TL'den alınan gram altın 341,20 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Nisan Çarşamba 2020
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA