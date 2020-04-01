Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Nisan Çarşamba 2020

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu son dönemde yaşanan artışlar nedeniyle gün içerisinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada görülen virüs, ilk çıkışında piyasaların aşağı doğru ivmelenmesine neden olsa da, şu anda sürekli rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, 1 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Her toplumun kendine has özellikleri ve ortak hafızası vardır buna da kültür denir. Bizim kültürümüzde altın son derece değerli ve önemlidir. Birikim açısından da dolar ve euro baz alındığında altın bir numaralı yatırım aracıdır. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika güncel detayları haberimizde...

SON DAKİKA - 1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Corona virüs krizinden sonra altın fiyatlarındaki artış nedeniyle çeyrek altına olan talep gram altına yönelmiş durumda. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 340,95 TL'den alınan gram altın 341,20 TL'den satılıyor.