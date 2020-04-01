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? Kredi kartı borcu erteleyen bankalar listesi! İşte

? Corona virüsü önlemleri ülkemizde her alanda alınmaya devam ediyor. Özellikle ekonomi alanında yaşanan değişiklikler vatandaşların zor durumda kalmamaları adına yapılırken milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartı borcunun ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbir paketlerini açıklayan bankalar müşterilerinin kredi kartı borçlarını erteleme ile ilgili kararlarını açıkladı. Buna göre; var mı? İşte !

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:14 ABONE OL
Kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi kartı borcu erteleyen bankalar listesi! İşte kredileri erteleyen bankalar

"?", "Kredi erteleyen bankalar hangileri?" gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizin her alanında değişiklikler yapılmaya devam ederken bankalar da tedbir paketlerini açıkladı. Açıklanan ekonomik paketlerin yanı sıra birçok banka kredi erteleme kararı aldı. Ülkemizde corona virüs sebebiyle çalışamayan ve ödemeleri aksayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bu kolaylık sayesinde; var mı? İşte

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde ekonomik alanda da çeşitli değişiklikler yapıldı. Salgın sebebiyle çalışamayan ve ödemeleri aksayan vatandaşlar için bankalar tedbir paketlerini açıkladılar. Buna göre; kredi kartı borçları ertelendi mi?

İşte detaylar!

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Kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi kartı borcu erteleyen bankalar listesi! İşte kredileri erteleyen bankalar
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