1000 lira sosyal yardım destekleri parası ödemeleri yapılmaya başlandı! Sosyal yardım destekleri kimlere yatacak ve sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin liralık sosyal yardım desteği yapılacağını açıklamıştı. Pek çok vatandaş 1000 liralık nakit yardımı kimlere verilecek, başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtını merak ederken, konunun ayrıntılarını ise dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış ve ödeme tarihlerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu sosyal yardım desteklerine 7 maaş vereceğini açıklamıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak. Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor.

Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.

Peki, sosyal yardım destekleri parasını kimler alabilecek? Sosyal yardım destekleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar;