Dijitaldekal KOBİ

İLETIŞIM ve ödeme sistemlerinde altyapının devamı, hayatın kesintisiz biçimde devam etmesi hayati bir önem taşıyor. Türkiye'nin önde gelen sistem entegratör ve saha hizmetleri firmalarından Teknoser, 800'ü aşkın çalışanıyla hayatın devam etmesini sağlamak üzere görevinin başında. Görünmez kahramanların şu an Türkiye'nin hayatına devam edebilmesi için sahada çalıştıklarının altını çizen Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, "Dünyayı etkisi alına alan Covid- 19 salgınıyla ilgili olarak, gündelik hayatın devamlılığını sağlamayı en önemli toplumsal sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Şu an interneti bu kadar rahat kullanabiliyorsak, POS makineleri kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa, sağlık sistemindeki dijital sistemler aksamıyorsa bunun arkasında görünmez kahramanlar var. Bu sistemlerin altyapısını sağlayan 800'ü aşkın çalışanımızın yalnızca yüzde 10'u evden çalışıyor. Geriye kalan tüm ekiplerimiz, dijital sistemlerin doğru çalışması için sahada büyük gayret gösteriyor" dedi.BU süreçte KOBİ'lerin en fazla ihtiyacı olan konunun dijital altyapının sorunsuz şekilde çalışması olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: "Toplum olarak her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Birbirimize verdiğimiz destekle bu salgını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Vodafone Business olarak birinci önceliğimiz; işletmelerimizin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak. Koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışanlarımız ve müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Şebeke operasyonlarımızın sürekliliğini sağlamak için coğrafi yedeklilik ve evden çalışma avantajımızı kullanıyoruz. Hem sanal toplantılar düzenlemek, hem de hızlı ve güvenli bilgi paylaşımı için video konferans, internet telefonu, bulut ve barındırma servisleri gibi yeteneklerimizi destekleyen global veri şebekemiz ve teknolojimizden yararlanıyoruz. Sunduğumuz servislerin önemli bir bölümü uzaktan verilebiliyor ve müşterilerimizin ofisinde herhangi bir fiziksel müdahale yapılmasını gerektirmiyor."TÜRKIYE'DE de birçok şirketin personeli evden çalışmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda ülkemizde evden çalışan sayısının 2 milyon kişiye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda alınması gereken önlemleri Zyxel Türkiye Kanal Yöneticisi Tuğba Şişik ile konuştum. Şirket ağlarına uzaktan erişim sağlayanların sayısının hızla arttığını belirten Şişik, "Covid-19 virüsü, yalnız bireyleri değil, şirketleri de zorluyor. Bilgi işlem ağlarına uzaktan erişim sağlayarak evden çalışanlar siber korsanların yeni hedefi oldu. Önümüzdeki günlerde siber saldırıların daha da artabileceğini tahmin ediliyor. Evden çalışan sayısının 2 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ofis yerine evden çalışma, artan dijitalleşmeyle birlikte son dönemde giderek daha fazla gündeme gelen bir konu. Ancak evden çalışmaya geçen firmaların, güvenliği ön planda tutması gerekiyor. Kurumlara ilk etapta çalışanlarını kendi sunucularına ya da programlarına yönlendirebilmek için VPN yani sanal özel ağlar kurmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.ÇELIK İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ise, konuyla ilgili şunları söyledi: "Önceliğimiz istihdamımızı korumak. İhracatçılar olarak bu zor dönemde daha çok kenetlenip ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi- işveren dayanışmasından geçiyor." Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder ise dünyanın karantina altında olduğuna dikkati çekti: "Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir."