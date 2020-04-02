Evden çıkmadan 30 bin kişi konut aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden bir tanesi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden geldi. Kurum, tapu ve kadastro başvurularının 18 Mart'tan itibaren corona virüsü tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden online olarak yapılması kararını aldı. Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkân tanındı.



113 BİN İŞLEM YAPILDI

Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti. Bu şekilde 18-31 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak Web Tapu üzerinden yapıldı.



REKOR İSTANBUL'DAN

İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçükçekmece ve Kadıköy'de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti. Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklinde sıralandı.

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9 BİN 370 VATANDAŞ İPOTEĞİNİ KALDIRDI

Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı. 14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi. Öte yandan 6292 sayılı Kanun gereği satış işlemi yapılan 2/B arazileri içinde Web Tapu kullanıldı. 2/B arazilerinin satışına ilişkin Web Tapu'da 1.600 işlem yapıldı.



SİSTEM NASIL KULLANILIR?

* Vatandaşlar e-devlet üzerinden "tapu telefon bilgileri beyan" alanını doldurmalı. Sisteme www.tkgm.gov.tr adresi üzerinden giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda 'modüller' tıklanarak kimlik doğrulama sistemine giriş yapılır. Ana sayfadan web başvuru uygulama giriş ekranı açılır.

* Ekranda taşınmazlar görüntülenir. Başvuru yap fonksiyonuna tıklanır. Açılan ekranda; Taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yapılacak ise "taşınmazın bulunduğu kurumda işlem yapılacak" alanı seçilmelidir.

* Belgelerin sisteme eklenmesi zorunludur.

Satış bedeli yazılır. Alıcı bilgisi ve işlem açıklaması yazılır. *Sonrasında görüntülenen kullanıcı sözleşmesi onaylanır ve tapu müdürlüğünde işlem başvurusu oluşturulur.

* Tapu müdürlüğü tarafından ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir ve işlem sonlandırılır.

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SATIŞ YETKİSİ VERMEK MÜMKÜN

* Malik tarafından seçili taşınmazda "yetki ver" fonksiyonuna tıklanır, gerekli alanlar doldurulur.

* Gerekli işlemler için yetkilendirilen kişi Web Tapu sistemini kullanmaya başlayabilir.

* Emlakçı olmayan bir kişiye "başvuru yapabilir" yetkisi verilemez.

Taşınmazda, yetkilendirilme yapıldığı takdirde, taşınmazın seçim ekranında "yetkili" bölümünde, yetkilinin T.C. kimlik numarası görüntülenir.

* Taşınmaz seçimi yapıldıktan sonra görüntülenen ekranda "yetki iptal" tuşuna basılarak verilen yetki iptal edilir. Taşınmazda, seçim ekranında "yetkili" bölümü boş olarak görüntülenir.



WEB-TAPU HANGİ KOLAYLIKLARI SAĞLADI?

* Malik kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.

* Malik taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.

* Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir.

* Web-tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.

* Web-tapu sisteminde, tüm aşamalardan vatandaşlarımız SMS ile bilgilendirilir.

* Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar.

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