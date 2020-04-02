Kolonyada alkol fırsatçılığı

Hükümet bir taraftan koronavirüsle savaşırken diğer taraftan da fırsatçılarla mücadele ediyor. Koronavirüse karşı korunmada en önemli hijyen araçlarından biri olan kolonya ve dezenfektanın hammaddesi etil alkolde fiyatlar 3 katına kadar çıktı. Virüs öncesi 1 tonu 730 dolardan satılan etil alkolü 2.000 doların üstüne çıkaran fırsatçılar, hem kolonya hem de dezenfektan üretimini zora sokuyor. Sorunun çözümü için Sanayi Bakanlığı araya girse de fırsatçılar arka kapıdan dolaşıyor.Fırsatçılığa isyan eden kolonyacılar, "Bakanlık bizi etil alkol üreticileriyle bir araya getirdi ve fiyatı çekmeleri konusunda uyardı. Masada 1 ton etil alkolün 1.250 doların üzerine çıkmaması konusunda anlaşıldı. Ancak Amasya Şeker masayı devirdi. 1.600 doların altından satmıyor. Bu da maliyetleri yükseltirken süreçleri de aksatıyor" diyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstüne dağıtmayı taahhüt ettiği kolonya üretimini sürdürdüklerini aktaran sektör oyuncuları, şunları anlattı: "Toplam 5 milyon adet 200 ml kolonya şişesi dağıtılacak. Üretime başladık. İlk partinin teslimatını yaptık. Kalanı 17 Nisan'da vereceğiz. İlk teslimatı elimizdeki alkolle yapmıştık şimdi alkol lazım ancak fırsatçılarla uğraşıyoruz."Rebul Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Müderrisoğlu, bugüne kadar depolarında bulunan alkolle üretim yaptıklarını belirterek, "Ancak elimizdeki alkol bitmek üzere. Alkolde ise inanılmaz bir fırsatçılık var. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim süreçlerimizi zorlar, maliyetlerimizi artırır" dedi. Kolonya üreticilerinin bu süreçte hiç fiyat artırmadığına dikkat çeken Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de, "Bir yıldır bir litrelik kolonyalarımızın perakende fiyatı 24.90. Maliyetlerimizin artmasına rağmen hiç fiyat artırmadık. Sektördeki bütün oyuncular bizim gibi fiyat artırmadı. Biz bu denli özveriyle çalışırken alkol üreticilerinin daha hassas davranması gerekiyor" diye konuştu. Engin Tuncer, piyasada yüksek fiyatlı ürünlerin ise üreticilerden değil aradaki fırsatçılardan kaynaklandığını ekledi.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, etil alkol fiyatının yüksekliği nedeniyle sahtekarlara da gün doğduğunu vurguladı. Akyüz, "Türkiye'de 300'e yakın kolonya üreticisi var. Bu kişiler kolonyada etil alkol dışında ürün kullanmaz. Ancak merdivenaltı üreticileri bu dönemi fırsat biliyor. Metil alkol dediğimiz, cilde zarar veren bu ürünle kolonya ve dezenfektan üretiyor. Devletimiz hem koronayla hem fırsatçılarla hem de sahtekarlarla mücadele ediyor" diye konuştu.