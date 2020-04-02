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Krediler ertelendi mi? 2020 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi ödemeleri ile ilgili açıklamasının ardından binlerce vatandaş "Krediler ertelendi mi, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadelede mali açıdan en az hasarla süreci atlatabilmek amaçlı birçok bankadan da destek paketleri ve kredi ödemelerinin ötelenmesi kampanyaları müşterilerine duyuruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." Peki, Krediler ertelendi mi? başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya dair merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:18 ABONE OL
Krediler ertelendi mi? 2020 Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kredi ya da kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmediği merak eden milyonlarca vatandaş konuyla alakalı olarak internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların yaptığı açıklamalara göre corona virüs ile mücadele sürecinde ödemelerin akıbeti paylaşılan destek paketi kapsamında neticeye kavuşmuştu. Bunun üzerine "kredi kartı borçları ertelendi mi?" sorusu internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Hangi banka kredi borçlarını erteledi? İşte, Konuya ilişkin tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Binlerce vatandaşın yüzünü güldüren ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte biraz olsun rahatlamalarını sağlayacak olan kampanyaları bankalar tarafından müşterilerine duyuruldu. İşte konuya dair tüm detaylar…

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Krediler ertelendi mi? 2020 Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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