Evde Bakım maaşı yatan iller hangileri, nasıl sorgulanır? Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay il il yatırılan evde bakım maaşı Nisan ayının ilk gününde araştırılmaya başlanan konular arasındaki yerini aldı. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından verilmekte olan bu ücret evinde engelli veya bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla ödeniyor. Nisan ayı için evde bakım paralarının yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Nisan 2020 evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay farklı tarihlerde il il yatırılmaya devam eden evde bakım parası Nisan ayında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenmeye devam edecek.

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