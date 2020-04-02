Sağlık çalışanlarına desteğe devam

İş dünyasının sağlık çalışanlarına desteği de sürüyor. İş Bankası Grubu koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik kaynak ayıracak. Akbank, sağlık kuruluşları ve çalışanları için 10 milyon lira kaynak oluşturdu. Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na virüsle mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacak.Aksa, tüm sağlık kuruluşları ve hastanelerin jeneratör arıza taleplerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı. Bilgili Holding, sağlık personeline, otel ve öğrenci yurtlarını açıyor. Mar Yapı da otelini sağlıkçılara tahsis etti.