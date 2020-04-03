2.3 milyon mükellefin borcu ertelendi

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, 1.9'u gelirler olmak üzere toplam 2.3 milyon vergi mükellefinin mücbir sebep kapsamında vergi ödemelerinin ötelendiğini duyurdu. aPara'da yayınlanan 'Bize Sorun' programına katılan Bayrakdar, "Perakende sektörünün tamamı (esnaf ve mağaza sahipleri), sağlık, demir-çelik, imalat sanayisi, madencilik, bina inşaatı, otomotiv, turizm ve tekstil sektörünün tamamı kapsamda. Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay ötelendi. Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteledik" dedi.Bayrakdar, kapsam altına alınan hiçbir vergi mükellefinin herhangi bir başvuru yapmasının gerekmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Vergi yapılandırması yapan mükellefler de bu süreçte iki ay ödeme atlayabilirler."