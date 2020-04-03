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Aydem Enerji'den 'na destek

Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:40 ABONE OL
Aydem Enerji'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyaya 3 milyon lira destek sağlayan Aydem Enerji, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde elektrik üretimi ve kesintisiz enerji dağıtımıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, küresel salgına dönüşen koronavirüs tehdidine karşı birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, "Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabasını görmek ümit verici. Bu tehlikeyi en kısa sürede, en az zararla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Aydem Enerji'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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