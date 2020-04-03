Doğum yardımı başvurusu 2020: Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Doğum yardımı başvurusu dilekçe örneği

Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir. Evrakların eksik olması durumunda ise başvuru mercii tarafından ilgililere bu evrakları tamamlayabilmeleri için zaman verilmektedir. Ancak bu belgelerin zamanında tamamlanamaması durumunda başvuruları yapılmamış sayılmaktadır.

Doğum Parası ve Süt Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.

Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.

Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.

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Doğum Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Doğum Yardımı Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Doğum yardımı başvurusunda bulunan kişinin T.C. kimlik numarası ve adı soyadı belirtilir. Öncelikle doğum yapan anneye doğum yardımı yapılır. Ancak başvuruyu annenin kocası da yapabilmektedir. Bu durumda doldurulan evraklara eşin yani kocanın bilgileri yazılır. Doğum yapan kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır. Bu bölümde yeni doğan çocuğunuz ve ya ikiz ise çocuklarınızın kimlik bilgilerini doldurmalısınız. Bu işlem için gerekli olan kimlik çıkarma işlemini yapmayı unutmayınız.

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları yazılır. Annenin varsa önceki çocuklarının kimlik bilgilerinin belirtilmesi önemli ve gereklidir. Bunu yazmamanız halinde 2. ve 3. çocuk için öngörülen yardım tutarını alamayacaksınız ve yalnızca 1. çocuk için yardım alabileceksiniz.

Dilekçenin alt kısmında ise başvuru sahibinin bilgileri yer almaktadır. Bu belgeyi anne doldurup başvuruyor ise anne doldurmalıdır. Ancak eş başvuracak ise eşin doldurup imza atması gerekmektedir.

Doğum Parası Ödemeleri Ne zaman ve Nereden Yapılmaktadır?

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden temin edilmektedir.

Doğum Yardımı Başvuru Süresi Var Mı?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Çalışmayan Anneye Ne Kadar Doğum Parası Ödenir?

İlk çocuk, ikinci çocuk, üç ve daha fazla çocuk doğuran annelerin ücretleri farklılık göstermektedir. Belirtilmiş olan kanuna göre çalışmayan anneye birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödenmektedir.

Süt Parası ve Emzirme Ödeneği Nasıl Alınır?

Süt parası doğum yapan anneye veya eşine ödenmektedir. Bu ödeneği almaya hak kazanmak için kişilerin SGK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Süt parası başvurularını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri alıyor. Ailelerin süt parası almak için başvuru esnasında bebeğin nüfus cüzdanını yanında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca isteyenler yeni doğan bebeğin T.C. kimlik numarası ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmi internet sitesinden başvurularını yapabilirler. Emzirme ödeneği geçtiğimiz yıl 180 TL olarak verilmekteydi. 2020 yılında ise bu rakam 202 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca emzirme ödeneğinden eşler de yararlanabilmektedir. Ödenek çalışan annenin kendisine, çalışmayan annelerin ise SGK veya Bağkur çalışanı olan eşlerine verilmektedir.

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