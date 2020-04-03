Eczacıbaşı Topluluğu'ndan koronavirüsle mücadeleye 10 milyon liralık destek

Eczacıbaşı Topluluğu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede toplumun her kesiminin katkı sağlaması amacıyla 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada, şirketin, salgınla mücadelede ilk günden bu yana sağlanan desteğin bugün itibarıyla 4,5 milyon lira düzeyine ulaştığı, ayni katkıların süreceği bildirildi.

Desteklerin süreceğinin belirtildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lirayla destek verildiği kaydedildi. Toplam ayni ve nakdi katkılar için 10 milyon liralık kaynak ayrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, mücadelenin ilk günlerinden bu yana ulusal ve yerel makamların Eczacıbaşı ürünlerine olan ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde karşılanmaya çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"Üretim tesislerimizin olduğu bölgelerdeki sağlık kurumlarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtımı başlayan kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşılamanın yanı sıra, sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünlerimiz, temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerimizle destek veriyoruz."

Üç boyutlu yazıcılar hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet

VitrA İnovasyon Merkezi'nin sahip olduğu üç boyutlu yazıcılarla hızlı üretim imkanlarının, öncelikle bölgedeki hastanelerin medikal parça, araç ve gereç ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulduğu anlatılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından kronik rahatsızlığı nedeniyle evden çıkması yasaklanan, sağlık sorunları nedeniyle evlerinde kalan arkadaşlarımız olmasına rağmen, başta hijyen ürünleri olmak üzere ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik üretimi sürdürmek ve bu zorlu süreci istihdam kaybı yaşamadan atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."