EPDK nedir, EPDK elektrik ve doğalgaz fatura kararı ne demek?

Evinde veya iş yerinde elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyenlere EDPK yeni kararını açıkladı. Ülkemizde görülen corona virüs salgınını en aza indirmek amaçlı elektrik ve doğalgaz faturalarında sayaç okuma yapılmayacağı duyuruldu. Virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı bu dönemde vatandaşlara kolaylık sağlanmış oldu. Böylelikle EPDK abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderecek. Elektrik ve doğalgaz fatura kararı alan EPDK terimi ise anlamıyla merak edilmeye başlandı. Peki EPDK nedir, görev ve yetkileri nelerdir? EPDK elektrik ve doğalgaz fatura kararı ne demek?

EPDK NEDİR, GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Gündemde EPDK doğalgaz ve elektrik faturası kararı konuşuluyor. Buna göre; EPDK nedir, görevleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

EPDK NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

EPDK GÖREVLERİ NELERDİR?

Şebeke endüstrileri olarak da adlandırılan enerji endüstrilerinde işleyen bir piyasa ekonomisinin tesis edilmesi kendine has güçlükler göstermektedir. Bu yüzden EPDK tamamiyle uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir. EPDK başlangıçta elektrik piyasasını düzenlemek amacıyla kurulmuş, ancak yapılan mevzuat değişiklikleri ile doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının düzenlenmesi de kurumun görevleri arasına dahil edilmiştir.