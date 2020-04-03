İhracatta rekora virüs molası

Türk ihracatçıları, dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse rağmen mart ayında iyi bir sınav verdi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat mart ayında yüzde 17.8 azalarak 13.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna karşılık Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayısı artarken, pazar genişlemesi devam etti. Mart ayında ithalat yüzde 3.1 artarak 18.8 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı yüzde 182 artışla 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise 179.1 milyar dolara ulaştı.TİM Başkanı İsmail Gülle, "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek; ihracatta Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir" dedi.TİM verilerine göre mart ayında ihracat ailesine bin 335 firma daha katıldı. Mart ayı içerisinde toplam 35 bin 910 firma ihracat gerçekleştirdi. Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mart ayında 83 ülkeye ihracatını 512 milyon dolar artırmayı başardı. 177 ülkeye Tl ile ihracat yapıldı.