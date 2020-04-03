Japonya covid için klinik çalışmalara başladı

Japon Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın koronavirüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmalara başlandığı açıklandı. Yüz kişiyi kapsayacak araştırma sürecinde ilacın koronavirüsü semptomları karşısındaki etkinliğini test edeceği öğrenilen araştırmacıların, çalışmalarını haziran sonunda tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Avigan'ın etkinliğinin kanıtlanması halinde, Japonya hükümetinden koronavirüsü tedavisinde kullanılmak üzere onay alması bekleniyor. Çinli araştırmacılar ise yaklaşık iki hafta önce yaptıkları açıklamada ilacın etkinliğinin ülkedeki farklı sağlık kuruluşları tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını duyurmuştu.