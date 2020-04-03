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covid için klinik çalışmalara başladı

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Japonya covid için klinik çalışmalara başladı
Japon Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın koronavirüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmalara başlandığı açıklandı. Yüz kişiyi kapsayacak araştırma sürecinde ilacın koronavirüsü semptomları karşısındaki etkinliğini test edeceği öğrenilen araştırmacıların, çalışmalarını haziran sonunda tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Avigan'ın etkinliğinin kanıtlanması halinde, Japonya hükümetinden koronavirüsü tedavisinde kullanılmak üzere onay alması bekleniyor. Çinli araştırmacılar ise yaklaşık iki hafta önce yaptıkları açıklamada ilacın etkinliğinin ülkedeki farklı sağlık kuruluşları tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını duyurmuştu.
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Japonya covid için klinik çalışmalara başladı
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