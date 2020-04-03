Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2020 canlı ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, çok sayı vatandaş gün içerisinde gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, piyasaları doğrudan etkiliyor, bu durumda fiyatlarda yaşanan hareketliliği beraberinde getiriyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren bireyler gün içerisinde 'gram, tam, yarım ve cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorularının yanıtını araştırıyor. Uzmanlar ise piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yatırımların altın yönünde gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor. Haberimizin içerisinden 3 Nisan Cuma gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel son dakika altın fiyatları ve değişimleri burada…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN CUMA

Hafta başına yükselişle başlayan altının gram fiyatındaki son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları ile rakamlardaki son duruma anlık olarak haberimizde yer verdik. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere altın kurundaki güncel rakamlar için ayrıntıları inceleyin.

İşte altın fiyatları;