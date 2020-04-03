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'tan ünitelerine çarşaf ve yastık kılıfı desteği

, Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin ünitelerindeki yetişkin yatakları için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdıklarını açıkladı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.4.2020 18:17 ABONE OL
Karaca Grup'tan yoğun bakım ünitelerine çarşaf ve yastık kılıfı desteği
Karaca Grup'tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünyada ve Türkiye'de yaşanan zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın önemli olduğu belirtildi.

Salgınla mücadelede haftalardır kahramanca durmaksızın çalışan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür edildiği açıklamada, "Karaca ailesi olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve ülkemize destek olmak adına; Türkiye'deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki yetişkin yataklarına çarşaf ve yastık kılıfı yaptırarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Millet olarak, bu zor günleri de elbirliğiyle, sevgiyle atlatacağız." ifadelerine yer verildi.

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Karaca Grup'tan yoğun bakım ünitelerine çarşaf ve yastık kılıfı desteği
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