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ne kadar, ne zaman ödenecek? 2020!

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler ekonomi alanını da kapsıyor. Salgın nedeniyle işletmeler ve çalışanların maddi kayıplarının önlenmesi adına devreye sokuldu. İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan ya da faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az 4 hafta durduran işverenler bu ödenek için başvuru yapabilecekler. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığı ile gerekli belgeleri göndererek alabilecekler. Buna göre; ve ne zaman ödenecek? İşte 2020!

Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:51 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği şartları 2020!

İşverenin zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmemesi ile çalışana da önemli avantajlar sağlayan merak ediliyor. Yeni tip corona virüs salgınının etkilerinin azaltırması amacıyla alınan önlemler kapsamında devreye giren bu ödenek maddi destek olarak yardımcı olacak. Salgın nedeniyle kayıp yaşayan işletmeler, elektronik ortamdan 'a bu ödenek için başvuru yapabilecekler. Buna göre; kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır, ne zaman ödenecek? neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle oluşan zor durumlardan işvereni ve çalışanı desteklemek amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

İşte bilgiler!

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Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği şartları 2020!
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