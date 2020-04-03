Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği şartları 2020!

İşverenin zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmemesi ile çalışana da önemli avantajlar sağlayan kısa çalışma ödeneği merak ediliyor. Yeni tip corona virüs salgınının etkilerinin azaltırması amacıyla alınan önlemler kapsamında devreye giren bu ödenek maddi destek olarak yardımcı olacak. Salgın nedeniyle kayıp yaşayan işletmeler, elektronik ortamdan İŞKUR'a bu ödenek için başvuru yapabilecekler. Buna göre; kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır, ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle oluşan zor durumlardan işvereni ve çalışanı desteklemek amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

İşte bilgiler!