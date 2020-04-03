Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyonlarca insanı ilgilendiriyor

'de yayımlandı! Milyonlarca insanı ilgilendiriyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber 'de yayımlandı. salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 07:40 ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyonlarca insanı ilgilendiriyor

Corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Corona virüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Muğla'da koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu İstanbul'da Coronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ceza! İstanbul’da izolasyon için daha sıkı önlemler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyonlarca insanı ilgilendiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA