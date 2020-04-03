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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Muayeneler 3 ay ertelendi

Son dakika bilgisine göre Corona virüs salgının etkisinin artması nedeniyle önemli karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere Bakanlık 3 ay süre tanıdı. Karar bugünkü 'de yayımlandı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 3.4.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 07:45 ABONE OL
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Muayeneler 3 ay ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 aylık ek süre tanıdı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

45 GÜN İÇİNDE YAPILMASI ŞART

Motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Muayeneler 3 ay ertelendi
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