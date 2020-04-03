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Son dakika: Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelendi mi? 3 ay süreyle sayaçlar okunmayacak...

Tüm dünya genelinde büyük sıkıntılara neden olan corona virüs, ülkemizde de ölümlere neden oldu. Tablonun daha kötüye gitmemesi için hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. EPDK'dan gelen son dakika haberine göre elektrik ve doğalgaz faturalarında 3 ay boyunca sayaç okunmayacak. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? Corona virüsle mücadele kapsamında kamu bankaları 6 ay geri ödemesiz kredi verirken, bakanlıklar da durumu iyi olmayan vatandaşlara nakit yardımı yapıyor. İşte elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla ilgili son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:28 ABONE OL
Son dakika: Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelendi mi? 3 ay süreyle sayaçlar okunmayacak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan karar; milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ülkemizde corona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için her kurum tedbir alıyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? Corona virüs salgını nedeniyle evlerdeki elektrik sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak. Aynı durum doğalgaz faturaları için de geçerli. Elektrik ve doğalgaz abonelerine geçmiş dönem tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU FATURALARI ERTELENDİ Mİ?

Gelinen son noktada elektrik, doğalgaz ve su faturaları için herhangi bir erteleme söz konusu değil. Elektrik faturaları için sayaçlar 3 ay süreyle okunmayacak, doğalgaz faturalarında aynı durum söz konusu. Aylık tüketim ortalamasına göre fatura gönderilecek. Su faturaları için ise böyle bir düzenleme söz konusu değil.

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Son dakika: Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelendi mi? 3 ay süreyle sayaçlar okunmayacak...
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