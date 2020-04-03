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'den ’na 2 milyon TL

(), bağlı faaliyet gösteren market zinciri sahibi üyelerinin katılımıyla “Biz bize yeteriz” kampanyasına 2 milyon TL bağış yaptı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:57 ABONE OL
TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL

TPF'den yapılan açıklamada, federasyon üyelerinin kampanyaya ayrıca bireysel katkılarıyla da destek olduğunu duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Milli Dayanışma Kampanyası sayesinde tüm Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanarak bu zorlu mücadeleden el ele verilerek çıkılacağını belirterek, "Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde bile işimizin başında olarak, 14 bölgemizde tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, ülkemize destek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet ederek, bu kampanyaya katılmayı ve vatan borcumuz olarak addettiğimiz bu yardımı sağlamayı görev biliyoruz. Bizler, herkes evinde kalabilsin diye çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken, bu sıkıntılı günlerde yardımlaşmanın da aynı oranda önem arz ettiğinin farkında olarak bu bağışı gerçekleştirmeye karar verdik" yorumunda bulundu.

Düzgün, "Öncelikle, bu kadar zorlu şartlar altında operasyonlarına devam etmekte olan üyelerimize, son derece hızlı bir şekilde organize olup kampanya katılım çağrımıza cevap verdikleri için teşekkür ediyorum. Biliyorum ki, bazı üyelerimiz bireysel olarak da kampanyaya katkıda bulunuyorlar. Umuyorum ki, en kısa sürede tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan acı olaylar sona erer, tüm yaralar kapanır ve eski sağlıklı refah dolu günlerimize bir an evvel dönebiliriz." ifadelerini kullandı.


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TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL
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