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sezonu mayıs sonuna uzadı

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Turizm sezonu mayıs sonuna uzadı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun mayıs sonuna erteleneceğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Ramazan Bayramı bizim için başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle bayram ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz" dedi. Bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, yurtdışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye'nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi. Destek paketiyle ilgili bilgi veren Ersoy, ilk etapta vergi ötelenmesi maddesinin geçtiğini söyledi. Ersoy, finansman konusunda sıkıntı olduğunu, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu limitlerinin arttırıldığını dile getirdi. Ersoy, döviz getirici işlem yapan seyahat acenteleri ve konaklama sektörü için döviz getirici Eximbank kredilerinin bulunduğunu belirtti. Ersoy, "Pazartesi gününden itibaren anlaşmalı protokollü bankalar da bu finansmanın kullanımına başlayacak" dedi. ANKARA
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Turizm sezonu mayıs sonuna uzadı
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