Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yapı Kredi'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak

'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Devlet Hastaneleri'nin ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik kaynak ayırdı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:55 ABONE OL
Yapı Kredi'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, ayırdığı bu kaynakla, sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu daha da güçlendirmek adına destek sağlayacak.

Bu yöndeki tüm çalışmalarını Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdüren banka, ayrıca bu dönemde sağlık çalışanlarına, bankacılık işlemlerini hızla yapmaları için yeni bir sistem başlatarak, Çağrı Merkezi'nde öncelikli hizmet sunuyor.

Yapı Kredi, salgının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye ve ülke ve millet için var gücüyle çalışmaya devam edecek.



piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapı Kredi'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA