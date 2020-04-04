7. 400 şirkete daha fiyat soruşturması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 7 bin 400 firma daha fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve şirketlerin savunmalarının istendiğini açıkladı. aHaber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Pekcan, salgın fırsatçısı firmalar konusunda, "10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Şu anda 7 bin 400 firma daha inceleme altında" dedi. Pekcan, esnafın kredi ödemelerinin faizsiz ertelendiğini anımsatarak, "Çek ödemeleri ile ilgili yeni kredi paketi açıklandı. Destek paketleri istihdamın sürmesi için çıkarılıyor" diye konuştu. Pekcan ayrıca halkın maskelere erişimini kolaylaştıracaklarını da aktardı.