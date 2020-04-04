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Alternatif kampanyalar süreci baltalar

Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Alternatif kampanyalar süreci baltalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasıyla devletle milletin el ele mücadeleye girdiğini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyeler tarafından yürütülen alternatif kampanyaların süreci baltalayacağını söyledi. aHaber'de soruları yanıtlayan Bakan Kurum, "Devletle millet bir olmuşken, bu kampanyanın ruhuna yakışmayan tavırları anlamakta güçlük çekiyoruz. Burada alternatif kampanyalar başlatmak, millet içinde tefrikalar oluşturmak bu milletin kabul edeceği davranışlar değildir" dedi. TOKİ ve Emlak Konut'tan daire alan vatandaşın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini ertelediklerini söyledi. Kurum, "Aldığımız bu kararla 1.5 milyon vatandaşımızın cebinde 742 milyon lira paranın kalmasını sağladık" diye konuştu.
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Alternatif kampanyalar süreci baltalar
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