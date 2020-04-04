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"Temassız " uygulamasının görüntülerini paylaştı:

Ticaret Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız " uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 13:26 ABONE OL
Bakan Pekcan Temassız Dış Ticaret uygulamasının görüntülerini paylaştı:

Bakan Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Pekcan'ın o paylaşımı;

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Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı:
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