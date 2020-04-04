Enflasyon % 12’nin altına indi

Dünya ekonomisintarihin en büyükresesyonlarından birininkıyısına getiren koronavirüsününpetrol fiyatlarınıaşağı çekmesi, Türkiye'deenflasyonu yüzde 12'nin altına çekti,Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığıverilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) martta yüzde 0,57 artarken, yıllıkenflasyon yüzde 12.37'den 11.86'ya geriledi.Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde de yıllıkartış yüzde 8.5'e indi.TÜFE'de alt kalemler bazında aylık en yüksek azalış yüzde 1.9 ile ulaştırmada oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşü yansıtan ulaştırmada yıllık enflasyon yüzde 11.73'ten 8.79'a gerileyerek TÜFE'yi de yıllık bazda aşağı çeken belirleyici kalem oldu. Petrolün varil fiyatı ocaktaki 72 dolardan 25 doların altına kadar geriledi. Türkiye'de ise bu düşüşle birlikte Mart ayında benzinde 1.5 TL, motorinde ise yaklaşık 1 TL indirim yapıldı. Gıda fiyatlarında şubatta yüzde 2.33 olan aylık artış, martta yüzde 1.95'e inerken, yıllık gıda enflasyon ise yüzde 10.58'den 10.05'e düştü.Mart'ta aylık en yüksek artış yüzde 2.8 ile sağlık kaleminden geldi. Aylık bazda fiyatı en fazla artan ürünler yüzde 45.3 ile sivribiber, yüzde 30.4 ile patates oldu. İlaç fiyatlarında da yüzde 6.85 yükseliş gerçekleşti. Aylık bazda en büyük düşüş ise yüzde 93.2 ile havale ücretlerinde gerçekleşti, Merkez Bankası, enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 12 civarında dalgalanıp yılı yüzde 8.2'den tamamlayacağını öngördü.