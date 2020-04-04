Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi 4 Nisan 2020: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Yükseliş trendi devam ediyor! Serbest piyasalarda haftanın beşinci ve son işlem günü geride kalmasına rağmen Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de sürüyor. Bilindiği gibi, dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise, yatırımcıların altını uzun vadede güvenli bir liman olarak görmesi olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda koronavirüs salgınının küresel piyasalarda etkisini göstermesi, çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi ile sonuçlanıyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Nisan başı itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 4 Nisan 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 4 Nisan 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.