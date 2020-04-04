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Kapalıçarşı yükselişi 4 Nisan 2020: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü ile ilgili hareketliliği sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını piyasaları küresel piyasaları da etkilerken, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun oldukça merak ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların işlem günü geride kalmasına karşı hafta sonu da araştırılıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzun dönemde alınmalı mı yoksa satılmalı? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 4 Nisan hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 10:02 ABONE OL
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi 4 Nisan 2020: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Yükseliş trendi devam ediyor! Serbest piyasalarda haftanın beşinci ve son işlem günü geride kalmasına rağmen başta olmak üzere hareketlilikleri de sürüyor. Bilindiği gibi, dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise, yatırımcıların altını uzun vadede güvenli bir liman olarak görmesi olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda koronavirüs salgınının küresel piyasalarda etkisini göstermesi, çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi ile sonuçlanıyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Nisan başı itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 4 Nisan 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 4 Nisan 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi 4 Nisan 2020: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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