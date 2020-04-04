Kolonyada ikinci teslimat 17 Nisan’da

65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz dağıtılacak kolonyaların 1 milyon adetlik ilk teslimatını Sanayi Bakanlığı'na 26 Mart'ta yapan firmalar, 4 milyon adetlik ikinci teslimatı ise 17 Nisan'da yapmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen 8 firması tarafından üretilerek 200 ml şişelerde teslim edilen kolonyaların önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul'da dağıtılması bekleniyor.Düzce'de faaliyet gösteren Senso Kozmetik'in işçileri özverili bir çalışma sonucunda kolonyaları 10 günde üretti. 300 bin şişe kolonyayı Cumhurbaşkanlığı'na gönderen şirket, bu arada zincir marketlerden gelen yoğun talebi karşılamaya devam etti. Senso Kozmetik'in sahibi Nadir Yorgun, "Programa göre ilk sevkiyatımızı yaptık, mutluyuz" dedi.Pereja da kolonya talebini karşılamak için Edirne'deki üretim merkezinde kozmetik üretimini durdurdu. Personel ve vardiya sayısını artıran Pereja'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, hammadde tedarikinde devletin desteği aldıklarını söyledi. Eyüp Sabri Tuncer'in 3'üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer, "Etil alkol ihtiyacımız arttı. Günde 45 ton alkol kullanarak, 60 ton kolonya üretiyoruz. Yeterli alkol bulursak, günde 100 ton kolonya üretme kapasitemiz var" diye konuştu.

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