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kira artış oranı 2020 ne kadar, kaç TL? TEFE Nisan ayı nasıl yapılır?

oranlarıyla birlikte 2020 kira artış oranı ne kadar? Sorusuna yanıt aranıyor. Her ayın ilk haftasında olduğu gibi 3 Nisan tarihinde TÜİK'in Mart enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte gözler Nisan ayı kira artış oranlarına çevrildi. Türkiye'de 20 milyona yakın kiracı zam oranlarını sorguluyor. Bilindiği üzere TEFE baz alınarak kira zamları belli oluyor. 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı göre belirlenirken, açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması kira zammı için uygulanan tavan zam sınırı olup ev sahiplerinin bu rakamın üstünde zam yapmaları kanunen yasaktır. Peki ne kadar? TEFE TÜFE Nisan ayı nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 09:12 ABONE OL
Nisan kira artış oranı 2020 ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE Nisan ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Mart ayı oranlarının açıklanmasının ardından 2020 kira artış oranları da belli oldu. Binlere kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı son dakika olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay kiracılara yüzde 13,94 zam uygulanmıştı. 3 Nisan tarihinde açıklanan oranlar kirada oturan 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kiracılara uygulanacak olan tavan ve taban fiyatlar merak ediliyor. Bununla birlikte TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı sınırı oldu. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. Peki ne kadar? nasıl yapılır? TEFE TÜFE oldu?

NİSAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Bugün (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanan Mart enflasyon oranlarıyla birlikte belli oldu. Buna göre Nisan 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 oldu. Haberimizde, Nisan 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair tüm merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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Nisan kira artış oranı 2020 ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE Nisan ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
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