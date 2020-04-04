Nisan kira artış oranı 2020 ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE Nisan ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

TÜİK Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Nisan 2020 kira artış oranları da belli oldu. Binlere kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı son dakika olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay kiracılara yüzde 13,94 zam uygulanmıştı. 3 Nisan tarihinde açıklanan oranlar kirada oturan 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kiracılara uygulanacak olan tavan ve taban fiyatlar merak ediliyor. Bununla birlikte TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı sınırı oldu. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. Peki Nisan 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır? TEFE TÜFE Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

NİSAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanan Mart enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Buna göre Nisan 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 oldu. Haberimizde, Nisan 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair tüm merak edilenlere ulaşabilirsiniz.