Sağlık çalışanları için harekete geçtiler

İŞ dünyası sağlıkçılar için harekete geçti. Gönüllü vatandaşlar da "3boyutludestek.org" platformu oluşturdu. 3 boyutlu yazıcıyla bir hafta içerisinde 10 bin siperlik üretildi, ikinci haftada ise 50 bin adet daha üretim hedefleniyor. Plastik Sanayicileri Derneği de (PAGDER) siperlik adı verilen koruyucu göz maskesini üretmeye başladı. 110 bin adet siperliği önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı'na teslim edecek olan dernek, STK'ların yapacağı bağışlarla bu sayıyı 2 milyon adete çıkarabileceğini bildirdi. Eczacıbaşı da sağlık personeline hizmet veren otellere hijyen için gerekli olan ürünlerle destek veriyor. Şirket ayrıca VitrA İnovasyon Merkezi'nin üç boyutlu yazıcılarıyla sağlık çalışanları için siperlik üretiyor. Abdi İbrahim ise Covid-19 tedavi protokollerinde yer alan ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Saya Grup, sağlık çalışanlarının medikal malzeme gereksinimlerine yönelik, 1.500 adet acil destek paketi gönderdi, 1.500 adedi ise hazırlıyor. Penti ise 14 kamu hastanesinin kadın çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği verdi. Karaca Grup, tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki yataklar için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdıklarını bildirdi. Hijyenik temizlik kâğıdı üreticisi Lila Group, kamu hastane ve ambulanslarında kullanılmak üzere 2.5 milyon TL'lik 100 bin rulo, 2.5 milyon adet muayene masa örtüsü bağışladı.TÜRKIYE Finans, sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi açıkladı. Sağlık çalışanı olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteleyen banka, sağlık destek paketi kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışında bulundu.KORONAVIRÜS nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanları için turizmciler de elini taşın altına koydu. IC Holding bünyesindeki Bomonti Hilton Oteli 100 odasını sağlık çalışanları ve ailelerine tahsis etti. Antalya Manavgat'taki Side Star Hotels de sağlık çalışanlarına hizmet veriyor.