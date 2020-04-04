SON DAKİKA: 1000 TL nakit sosyal yardım parası e-Devlet ile sorgulama ekranı! Sosyal yardım destekleri parasından kimler yararlanacak, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen bin liralık sosyal yardım parası için süreç resmen başladı. İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye dağıtılacak olan 1000 TL'lik sosyal yardım parası e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek, konuyla ilgili detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika olarak açıklamıştı. Sosyal yardım alacak olan olan vatandaşlar, 1000 lira yardım parasını PTT aracılığıyla çekebilecek. Peki, sosyal yardım parası almak için şartlar nelerdir? Milyonlarca vatandaşın arama motoru üzerinden araştırdığı '1000 TL sosyal yardım paraları kimleri kapsıyor, kimlere verilecek? sorularının yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik. Selçuk, 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, kimler yararlanacak? İşte 3 Nisan 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet ile sorgulama ekranı!

BAKAN AÇIKLADI! SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.

Peki, sosyal yardım destekleri parasını kimler alabilecek? Sosyal yardım destekleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar;