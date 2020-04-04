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: 6 ay ödemesiz ve ertelemeli nasıl yapılır? 10 bin TL kredi başvuru şartları ne, sonucu ne zaman açıklanacak?

haberleri... Bakan Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz müjdesi verilen 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları alınmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın öncülüğünde, vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 10 bin TL verilecek. Bu noktada, '10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği nasıl yapılır, şartları neler ve ne zaman sonuçlanır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, dar gelirli olan ve aranan şartları karşılayan vatandaşlar bir an önce 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu yapmak istiyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kredi başvuru sonucu ne zaman belli olacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 09:29 ABONE OL
SON DAKİKA: 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları ne, sonucu ne zaman açıklanacak?

Ekonomide alınan koronavirüsü tedbirlerine yönelik haberleri peş peşe geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan verilen 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL kredi başvuruları kabul edilmeye başlandı. Bilindiği üzere, üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay ödemesiz, ertelemeli ve 36 ay vadesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Bu doğrultuda, 2020 hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

10 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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SON DAKİKA: 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları ne, sonucu ne zaman açıklanacak?
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