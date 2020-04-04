SON DAKİKA: Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelendi mi? 3 ay süreyle sayaçlar okunmayacak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan karar; milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ülkemizde corona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için her kurum tedbir alıyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? Corona virüs salgını nedeniyle evlerdeki elektrik sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak. Aynı durum doğalgaz faturaları için de geçerli. Elektrik ve doğalgaz abonelerine geçmiş dönem tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU FATURALARI ERTELENDİ Mİ?

Gelinen son noktada elektrik, doğalgaz ve su faturaları için herhangi bir erteleme söz konusu değil. Elektrik faturaları için sayaçlar 3 ay süreyle okunmayacak, doğalgaz faturalarında aynı durum söz konusu. Aylık tüketim ortalamasına göre fatura gönderilecek. Su faturaları için ise böyle bir düzenleme söz konusu değil.