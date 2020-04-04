Sosyal yardımlar eve teslim

Hükümetin, 2 milyon 111 bin dar gelirli aileye yapacağı 1.000'er TL'lik sosyal yardım ödemeleri Edirne'den Kars'a kadar tüm il ve ilçelerde dün itibarıyla eve teslim edilmeye başladı. PTT işyerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılılığıyla hak sahiplerinin evlerine götürülüyor. Ödemeler PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla dört gün boyunca dar gelirli vatandaşlara dağıtılacak. Bazı bekçiler postacıların motosikletiyle giderken, bazıları polis otosuyla paraları dağıttı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 81 il 923 ilçede 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapılacak.Dün sabah itibarıyla Hakkâri'den Edirne'ye, Tunceli'den Sinop'a kadar bütün il ve ilçelerde yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde verilmeye başladı. Yardım alan vatandaşlar, "Devletimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yardımın dün saat 10.00'da evlere dağıtılmaya başladığını belirterek, "Ailelerimize evlerinden teslim ediyoruz. PTT'ye gitmeye gerek yok" dedi. PTT Bölge Başmüdürlüğü de dünden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu. Açıklamada,"Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecek. Toplum sağlığımız için tedbirler devam ediyor" denildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.