Ekonomi diplomasisine güçlü kadro

Hazineve Maliye Bakanlığı, döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütecek, uluslararası mali kuruluşlarla ilişkileri geliştirecek güçlü ve etkin yurtdışı teşkilatı kuracak. Cumhurbaşkanı kararıyla bakanlık müşavirliği ve ataşeliği için 82 kadro ihdas edilen yurtdışı teşkilatı Türk vatandaşlarının mali sorunlarını çözmeye de yardımcı olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, yurtdışı teşkilatı, bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edecek.Resmi veya özel kurumlarla temas, müzakere edecek ve sonuçları bakanlığa raporlayacak. İkili veya çok taraflı anlaşmalarla ilgili ön hazırlıkları yapacak, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütecek.