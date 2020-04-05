İşçi çıkarma, kısa çalışmaya başvur

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütleri (STK) kimsenin işinden olmaması için ortak çağrı yaptı. Salgınla mücadele için 83 milyonun el ele vermesi gerektiğinin altı çizilen ortak açıklamada, Kovid- 19'a karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, fimaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanarak, şöyle denildi: "Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki; 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde' faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım."Ortak açıklamada, TOBB, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, DEİK, TESK, TİSK, Hak-İş, Türk-iş, Kamu-Sen, KAGİDER, Memur-Sen, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜRSAB, YASED, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, TESKOMB, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu katıldı.