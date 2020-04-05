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İŞKUR başvuruları ne zaman bitecek, şartlar ne? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir?

’de corona virüsü salgını etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, bu noktada alınan önlemler ekonomi alanını kapsamaya devam ediyor. Salgın nedeniyle pek çok işletme ve çalışanların maddi kaybının önlenmesi adına, devreye sokuldu. Bu noktada çok sayıda vatandaş, ‘Kısa çalışma ödeneği ne zaman, ne kadar ödenecek? ve ‘Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan ya da faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az 4 hafta durduran işverenler bu ödenek için başvuru yapabilecekler. Haberimizin içerisinden ‘kısa çalışma ödeneği ne kadar ve ne zaman ödenecek? sorularının yanıtını bulabilir, 2020 kısa çalışma ödeneği şartlarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:55 ABONE OL
İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman bitecek, şartlar ne? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir?

Corona virüsü salgınının ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği şu zamanlarda, işverenin çalışanlarını kaybetmemesi ile çalışana da önemli vatandaşlar sağlayan şartları merak konusu oluyor. Salgın nedeniyle kayıp yaşayan işletmeler, elektronik ortamdan İŞKUR'a bu ödenek için başvuru yapabilecekler. Peki, kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir? Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları bulabilir, gelişmelerini takip edebilirsiniz…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle oluşan zor durumlardan işvereni ve çalışanı desteklemek amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.

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