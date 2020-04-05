Lokomotifle ticaret!

Virüs nedeniyle kapanan sınır kapıları için üretilen 'temassız ihracat' çaresi işe yaradı. Türkiye'nin dört bir yanında sıfır insanla ticaret gerçekleştiriliyor. Irak kapılarında TIR değişimi yapılırken, İran'a açılan sınırda vagonlarla el değmeden mallar karşı ülkeye geçiyor.İran'a açılan Gürbulak, Esendere ve Kapıköy Gümrük kapılarının kapanmasının ardından vagonlarla ticaret başladı. Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı'ndan, karşı tarafa ittirerek vagonlar gönderiliyor. Karşı taraftan bu vagonlar lokomotifle çekiliyor. Gelen boş vagonlar dezenfekte ediliyor. Şu anda günde 80 vagon (160 TIR) geçiş yapıyor. Kapasite kısa sürede 120 vagona yükseltilecek.İran'a açılan gümrük kapılarının kapanmasının ardından yoğunlaşan Gürcistan hattında da sıkı önlemler alınmış durumda. Sarp, Türkgözü, Aktaş/Çıldır gümrük kapılarında ilave personel görevlendirildi.Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla temassız yapılıyor. Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı personel şoförleri sağlık taramasından geçiriyor. Alınan tedbirlerle günlük ortalama TIR geçişi 283'ten 1.342'ye çıktı.Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli gümrük kapılarında da şoför/dorse değişikliği yapılıyor. Türk TIR şoförleri TIR Parkı'nda izole sahada, yabancı şoförlerde tampon bölgede değişimi gerçekleştiriyor. 18 Mart'tan bu yana Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen ortalama ticari araç giriş sayısı 842, çıkış sayısı 645 oldu. Hamzabeyli kapısından ortalama 249 araç giriyor, 248 çıkıyor. İpsala'dan da ortalama ticari araç giriş sayısı 151, çıkış sayısı 91 oldu. Kapıkule Gar'dan vagonlarla yapılan sevkiyatın sayısının 50 bine çıkarılması bekleniyor.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkenin üretim ve ihracat altyapısına güvendiklerini belirterek, "Mart ayında gerçekleştirilen 13.4 milyar dolarlık ihracat içinde bulunduğumuz şartlar altında göz ardı edilemeyecek düzeyde bir ihracattır. Önemli tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz" dedi.