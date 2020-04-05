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| Bakan duyurdu: 93 geri ödeme listesine alındı

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan müjdeli haber geldi. Bakan Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

BEDELİ KARŞILANAN YURT İÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 564'E ULAŞTI

Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 kanser, 2 epilepsi, 3 parkinson, 7 kalp, 6 diyabet ile 7 astım-KOAH ilacı bulunuyor.

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Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
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