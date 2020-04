Tedavi masrafı devlet güvencesinde

Koronavirüs tedavisinde bakım ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı. Bakım hizmetleri ödeme kapsamına dâhil edildi, tanı konulan her hasta için hastaneye 660 lira ödenecek. Yoğun bakım şartlarında virüsün tedavisinde kullanılan 2 ilaç da geri ödeme kapsamına alındı.İmmün plazma tedavisinin bedelini devlet karşılayacak. İmmün plazma, serumun toplanması için uygun koşullar oluşturulacak.Bu tedavi yöntemi gelecek haftadan itibaren Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devreye alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde, Kovid- 19 tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" tedavisiyle, iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu adımlarla koronavirüs tanısı konulan hastaların tedavisi için hastanelere özel bir destek verildiğini belirterek, "Yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşıyı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Virüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" dedi. Selçuk, hastanelerin sunduğu sağlık hizmetleriyle beraber faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını kaydetti.