THY, tahliye seferlerine devam edecek

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.

Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm SEFERLER ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda TAHLİYE seferi olarak icra edilmektedir



Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün Devlet yurtlarında KARANTİNAYA alınmaktadırlar.#bizbizeyeteriz — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 5, 2020