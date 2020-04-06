600 bin çalışanın ödemesi ‘eve teslim’ ediliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik uygulamalar sürüyor. Geçen hafta başlatılan 2 milyon haneye biner liralık yardımın ardından kısa çalışma, işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı ödemeleri de bugünden itibaren evlere teslim edilecek. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşın sağlığını korumak için bugün ilk etapta yaklaşık 600 bin vatandaşa evinde ödeme yapılacak.Sosyal yardımlar kapsamında evden yapılan ödemeler bu hafta başında da devam edecek. Bu hafta da işsizlik 81 il ve 923 ilçede bekçiler, kolluk birimleri aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilecek. Salgınla mücadele sürecinde vatandaşlara PTT işyerlerinde olduğu gibi ATM'lerden de ödeme yapılmayacak. Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneğine başvurular devam ediyor. Geçen hafta yaklaşık 70 bin firma 1 milyonun üzerinde çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuruda, İstanbul, Ankara olmak üzere büyük iller başı çekti. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor."Sürekli" çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor. Otel gibi konaklama hizmeti veren işletmeler de sezonluk çalışan işçileri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Bunun için işletmenin sezonluk çalıştırdığı işçiler için yazılı işbaşı çağrısı yaparak, İŞKUR a başvurması yeterli olacak.