Hükümet, vatandaşın sağlığını korumak, tedavilerini kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber ediyor. Aralarında koronavirüsün en çok etkilediği astım-KOAH ile kanser, parkinson, epilepsi, kalp tedavisinde kullanılan ilaçların da yer aldığı 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı.Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği ile karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarılırken dün de yeni adımlar devreye girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 7'si astım-KOAH, 7 kalp, 6 diyabet, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. Vatandaşlar bu ilaçları SGK sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede sunulan sağlık hizmeti ile birçok ülkeye örnek olurken, genel sağlık sigortası kapsamında da dünyanın en kapsamlı paketine sahip bulunuyor. SUT kapsamında tedavi giderlerine 8 milyar lira, ilaçlara 3 milyar lira, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatına 731 milyon lira olmak üzere yaklaşık 12 milyar lira iyileştirme yapılarak etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulması sağlanıyor.